Picco di share per I Lunatici, il format di culto che fa tendenza

La radio è anche "by night": lo sanno bene i Lunatici, che nella notte tra martedì e mercoledì hanno raggiunto il picco del 4.7 % di share nella finestra televisiva. Il format ormai di culto (come dimostrano i dati d'ascolto usciti di recente e legati all'ultimo semestre), nato dall'intuizione di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, va in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte alle quattro, per parte del programma in simulcast anche su Rai Play e Rai2.

E lo scorso venerdì notte I Lunatici sono stati raggiunti in studio da Paola Perego e Simona Ventura, due regine della nostra televisione, che si sono prestate a gag esilaranti, siparietti, momenti di risate e di riflessione con centinaia di ascoltatori che hanno scritto, chiamato o mandato messaggi vocali. Non a caso, dopo pochi minuti, #ilunatici stavano già volando in tendenza su twitter, social in cui Arduini e Di Ciancio entrano spesso tra gli argomenti più discussi. Insomma sembra proprio che anche gli insonni e i lavoratori notturni abbiano trovato la loro dimensione.