Lunatici, arrivano anche le videochiamate nel programma cult di Radio 2

I Lunatici, il programma di culto per la gente della notte diventa sempre più interattivo grazie alle videochiamate in diretta. Il format radio, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, è in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro su Radio 2, con parte della trasmissione live anche su Rai 2 e Raiplay.

Sono sempre di più le persone che con ogni mezzo (social, whatsapp, lo storico 063131) entrano a far parte di quella che ormai è vera e propria famiglia. Arduini e Di Ciancio hanno creato una community in cui l'ascoltatore è protagonista, con le sue storie, i suoi interventi, a volte scherzosi, altre commoventi che ogni notte fanno compagnia ad un gruppo sempre più nutrito di persone.

I Lunatici, un sucesso per tutte le età

Lunatici piacciono in modo trasversale. Nell'arco di pochi minuti puoi trovare in diretta una ragazza di diciotto anni che racconta com'è il suo ultimo anno di liceo, o un signore di novant'anni che condivide con tutti la felicità di essere diventato bisnonno. In particolar modo per le persone sole e i lavoratori notturni quello con i lunatici è diventato un appuntamento immancabile, per il clima divertente ma mai sopra le righe, canzonatorio e assolutorio al tempo stesso che si respira nel programma. Insomma, gli insonni con I Lunatici hanno trovato una casa.