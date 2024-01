Kappa FuturFestival, da Skrillex a Tiesto e The Blessed Madonna: annunciati i primi 40 artisti per l'XI edizione

Sono già 20.000 le presenze attese per Kappa FuturFestival 2024 da 95 nazioni diverse (tra cui Puerto Rico, Uruguay, Libano, Armenia, Burkina Faso): sono infatti andati SOLD OUT in pochi giorni gli early bird per la rassegna che tornerà per la sua XI edizione nella futuristica cornice del Parco Dora di Torino.

Kappa FuturFestival grazie alla qualità altissima della proposta artistica, all’unicità del luogo, a una produzione impeccabile è diventato un punto di riferimento capace di attrarre, unico festival in Italia, un’utenza per il 50% internazionale, ponendosi sulle mappe mondiali dei Festival più importanti.

Il Festival totalmente outdoor prodotto da Movement Entertainment ha contribuito a posizionare il capoluogo piemontese come meta prediletta per gli amanti della musica, fino ad arrivare a richiamare nell’ultima edizione 100.000 appassionati provenienti da 118 nazioni diverse, un risultato straordinario per la città e la sua comunità, con una ricaduta economica sul territorio stimata in 25 milioni di euro.

Tra i primi nomi attesi al Festival spiccano quello di SKRILLEX - la superstar mondiale che ha lasciato un marchio indelebile nella musica elettronica internazionale, per la prima volta a KFF (l'artista suonerà in back to back con il producer inglese BLAWAN) e quello dell’olandese TIËSTO, tra i più noti e importanti esponenti del panorama globale della musica trance e EDM; annunciato anche il set della leggendaria THE BLESSED MADONNA, l’artista statunitense reduce dall’incredibile successo del singolo “Mercy” -tra i brani più trasmessi dalle radio italiane- e quello della siberiana NINA KRAVIZ, già headliner dei più importanti festival nel mondo; e ancora, il ritorno al Festival dell’elettronica sofisticata e ipnotica di FOUR TET, in un imperdibile back to back con l’eclettico FLOATING POINTS.

Torneranno il pioniere della house CARL COX, divenuto negli anni un’icona di Kappa Futurfestival, SETH TROXLER, ADAM BEYER, ANDREA OLIVA, BONOBO dj set in B2B con DJ TENNIS. Spazio per la techno berlinese del producer e designer PATRICK MASON, quella statunitense del fuoriclasse JEFF MILLS, e dell’italiana nota nel mondo ADIEL B2B HECTOR OAKS oltre a molti altri incredibili act.