Flow Festival 2023, 90 mila presenze per la 3 giorni musicale di Helsinki

Doveva essere una fine, è stato un nuovo inizio. Volevamo lasciare per ultima questa frase a effetto che di solito aiuta a chiudere i racconti dei Festival ma ce la siamo giocata subito perché, dopo 3 giorni intensi a Helsinki, non riuscivamo a trattenere l'entusiasmo per questo eccezionale Flow Festival 2023. Qui troverete il "perché" dell'ultimo-non-ultimo Flow ma adesso leggerete di come a Suvilahti si respiri ancora nella placenta elettronica che diede vita a questo straordinario esempio di progetto musicale europeo nato nel 2004. Quest'anno, dall'11 al 13 agosto, si sono registrate 90.000 presenze a Helsinki, in un weekend di vibrazioni musicali totali, con artisti internazionali che hanno fatto battere ancora più forte il cuore di Sörnäinen, quartiere simbolo della capitale finlandese. Un programma ricchissimo, rispettato con rigore svizzero nel mini calendario quotidiano che ha scandito esperienze multiacustiche fatte di grandi ritorni (Blur, Suede) e interessantissime novità. L'impatto più significativo si è rivelato all'interno del Balloon 360°. Una enorme sfera al centro di un palco circolare che ha messo al centro la musica, scaldata dal pubblico nella brezza estiva finlandese. Dalla band K-pop alternativa Balming Tiger fino a DOMi e JD Beck, passando per Alogte Oho & his sounds of Joy che dal Ghana hanno portato note colorate di sano e puro funk africano. Sul sito ufficiale sono giù in vendita i biglietti per la prossima edizione che si terrà, ancora, a Suvilahti dal 9 all'11 agosto 2024. I biglietti Super Early Bird sono in vendita al prezzo di 199 €. Finale pratico, per un po' di romanticismo leggi sopra.