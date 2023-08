Finlandia, Heineken in Russia: stop alla birra al festival musicale

Il Flow Festival, storico evento musicale a Helsinki che si terrà dall'11 al 13 agosto, ha deciso di porre fine alla sua partnership con Heineken Silver a causa delle operazioni del gruppo in Russia. Stop alla birra del colosso olandese dunque: «Quando siamo stati informati della situazione di Heineken in Russia in primavera, abbiamo discusso con il partner principale del festival sulla presenza di diversi prodotti al Flow e abbiamo valutato insieme la situazione. Sulla base delle conoscenze a quel punto, Heineken avrebbe dovuto lasciare la Russia durante la primavera. Sfortunatamente, questo non è successo». Le parole del CEO del Flow Festival, Suvi Kallio, pongono dunque fine alla collaborazione del marchio all'evento in Finlandia : «Abbiamo rivalutato la situazione e siamo giunti alla conclusione di porre fine alla partnership e alla cooperazione del marchio con Heineken. Heineken Silver sarà sostituito con gli altri prodotti al festival». Il Flow Festival si svolgerà a Suvilahti, Helsinki, dall'11 al 13 agosto 2023.. Si esibiranno tra gli altri Lorde, Blur, Wizkid, Kaytranada, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat e molti altri.