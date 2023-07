Flow Festival 2023, l'ultimo evento a Helsinki. Anzi no. L'annuncio degli organizzatori

L'arrivo al termine della corsa al biglietto per "l'ultimo Flow Festival a Helsinki" ha fatto tirare un sospiro di sollievo al traguardo. I fedelissimi di uno degli eventi musicali più importanti della Scandinavia ha registrato con sollievo le parole degli organizzatori. Il Flow Festival, che si tiene ogni anno a Helsinki, capitale della Finlandia, avrebbe dovuto suonare le ultime note nello storico sito di Suvilahti. Addirittura si parlava di un trasloco italiano, con Milano in prima fila pronta a ospitare l'evento. Il motivo era il via ai lavori di ampliamento della zona industriale ma, a causa di problemi burocratici, il comune ha dovuto rimandare le nuove costruzioni consentendo quindi ai "Flowers" di restare a Helsinki.

Il direttore artistico del festival Tuomas Kallio ha spiegato: «Dopo aver scoperto che la costruzione sarebbe stata portata avanti, abbiamo riesaminato la situazione e possiamo confermare che il Flow sarà ancora qui anche nel 2024».

Dal 2025 in poi, i piani rimangono aperti. «Suvilahti subirà grandi cambiamenti nei prossimi anni, quindi questo è solo una estensione per noi. Possiamo dire che si tratta di un lungo addio, per così dire, al luogo in cui siamo cresciuti e abbiamo costruito il Flow Festival come evento amato da molti e parte integrante dell'atmosfera culturale di Helsinki». Il Flow Festival si svolgerà quest'anno dall'11 al 13 agosto 2023 e ospiterà circa 150 artisti. Tra questi Lorde, Blur, Wizkid, Kaytranada, Christine & The Queens, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat e molti altri. Il partner principale per l'anno 2023 è Heineken Silver. Altri partner sono Polestar, YouTube, Vaasan, Oddlygood®, Lanson, POOL di Antilooppi, la città di Helsinki e Tietoevry. I media partner sono Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino e Resident Advisor, e i partner di produzione sono Creative Technology, Sun Effects e Stopteltat.