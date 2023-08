Flow Festival 2023, 3 giorni di musica a Helsinki

Nella giornata di apertura, venerdì 11 agosto, Suvilahti si è riempita di persone. Gli ascolti: il re dell'afrobeats Wizkid, la leggendaria band pop britannica degli anni '90 Suede e gli artisti finlandesi Anna Puu e Paperi T con le loro performance hanno infiammato il pubblico dal "main stage". Nella Silver Arena si è fatta un po' di storia: dal rapper finlandese Kube a Ege Zulu fino alla prima emozionante esibizione in Finlandia di 070 Shake. Nel Black Tent, la provocatoria performance del rapper londinese Shygirl e l'arte pop psichedelica dei Jockstrap hanno colpito il pubblico. Nel Resident Advisor Front Yard, ritmi memorabili della leggenda della techno Speedy J, del duo di DJ neozelandesi Chaos In the CBD e della DJ berlinese Nene H.



Sabato 12 agosto

Nel palco principale, Yona & Tapiola Sinfonietta hanno affascinato il pubblico con una toccante performance, la band cult Devo (con i loro inconfondibili cappelli e un look "usa e getta") ha mescolato influenze rock, pop e new wave in una potente esibizione dal vivo, così come quella di Lorde, anche lei al debutto in Finlandia. La cantautrice neozelandese ha incantato la folla con la sua presenza eterea e ha deliziato i fan con i suoi amati successi, oltre a presentare pezzi nuovi e già super ascoltati nella Playlist Spotify dedicata al Flow 2023. Tra i momenti salienti del sabato presso la Silver Arena ci sono stati i ritorni attesi di Tove Lo (scatenata sul palco) e Pusha T. Nel Black Tent, i nostri Nu Genea (domenica 13 sbarcati poi a Copenhagen) e Amyl and The Sniffers hanno fatto ballare freneticamente il pubblico. Al Resident Advisor Front Yard house music dipinta da Louie Vega e dalla sensazionale Sansibar. Gli amanti della musica club organica hanno potuto apprezzare i suoni ricchi della Backyard, dove sul prato di fronte alla consolle le persone hanno ballato grazie alla musica di artisti come Nooriyah, Gop Tun DJs e Lil' Tony. Presso il venue The Other Sound x Sun Effects nella vecchia centrale elettrica di Suvilahti, un gruppo di musica contemporanea, NYKY Ensemble, e il gruppo di danza Liisa Pentti + Co hanno presentato un pezzo di danza intitolato Ref2022 basato sulla composizione di Brian Eno. Lo spazio ha ospitato anche un impressionante performance audiovisiva con più proiettori video a cura del duo Timo Kaukolampi e LRXY.



Domenica 13 agosto

Il momento più atteso della giornata è stato il concerto dei Blur, tornati sui palchi estivi dopo otto anni di pausa. Caroline Polachek, pioniera dell'indie-pop, e l'applauditissima Christine and the Queens hanno illuminato il palco performance indimenticabili. La band di K-pop alternativo Balming Tiger è stata tra le grandi sorprese. Grazie anche all'atmosfera del Balloon 360°, i loro ritmi e salti (uno dei componenti aveva anche una stampella a causa di un infortunio) hanno riempito il rullino degli smartphone. DOMi & JD Beck hanno incantato con il loro virtuosismo nel jazz progressivo e la leggenda del reggae e dub Horace Andy e la sua band hanno creato un'atmosfera magica sul palco. Nell'X Garden U-Haul, Club Zero e Korgy, hanno offerto diverse atmosfere nel nuovo spazio del Flow. Sul palco si sono esibiti alcuni dei DJ più acclamati del momento, tra cui C.FRIM, Yung Sherman e DJ Heartstring.