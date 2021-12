Fashion Opera all'Hotel Quirinale di Roma il 12 dicembre: moda, musica, danza e sostegno all'Ail

Fashion Opera, tutto è pronto per l'evento che si terrà il 12 dicembre 2021 alle 17 nel salone Impero dell'Hotel Quirinale di Roma, alle spalle del Teatro dell'Opera.

L'evento, ideato e prodotto dalla “Infiniti Eventi” di Anna Capitano, prevede una serata di beneficenza a favore delle sezioni Ail di Roma e di Cosenza. Con i proventi della raccolta fondi la “Infiniti eventi” sosterra’ i costi di mantenimento delle residenze messe a disposizione dall'Associazione per il malato oncologico e i familiari per continuare le cure in un ambiente protetto. Le rappresentanti delle due sezioni dell'Ail di Roma e Cosenza saranno ospiti d'onore della serata e saranno ben liete di illustrare a tutti gli ospiti presenti il progetto benefico.

Già lo scorso anno la “Infiniti Eventi” ha realizzato con grande successo una manifestazione di beneficenza a favore della Adivit (Associazione in difesa del paziente affetto da vitiligine ).

La conduzione della serata è stata affidata all'attrice Francesca Brandi, direttamente dalla fiction Rai “Il Paradiso delle signore”, e Beatrice Star, baby attrice e modella.

La serata prevede défilé di collezioni di abiti di stiliste: Carlotta Bellucci Brand Opéra, Eugenia Guidoni, Anna D'Urso, Yamilè López, Barbara Iacobucci, Atelier Raffaella Pignataro, Aldo Trama.

Ospiti Epdq Shirt Collection, Giannetti&V Camiceria Artigianale Italiana

Oltre alla sfilata sul palcoscenico del salone Impero si alterneranno concerti di violini e violoncelli e performance della scuola di danza composta da 18 bambine che danzeranno sulle note dello Schiaccianoci. Si esibiranno inoltre il soprano Vanessa Fioretti, accompagnata dal maestro di pianoforte Alessandro Taruffi; i fratelli Spezzano, musicisti della provincia di Cosenza: violino e violoncello accompagnati dalla loro mamma, maestro di pianoforte.

Il Fashion Opera si aprirà con un abito top secret creato da Tang Zixuan,

Chiuderà la sfilata il momento "Sposa".