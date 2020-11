Solidarietà, l'iniziativa dell'Ail dedicata ai lasciti solidali: “Io sottoscritto lascio in eredità un sogno”

L'Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma, organizza la seconda edizione dell'evento dedicato ai lasciti solidali “Io sottoscritto lascio in eredità un sogno” - che quest'anno si svolgerà online a causa della pandemia da Covid-19 - con l'obiettivo di raccontare, attraverso riflessioni e testimonianze, l'importanza di un atto di generosità per sostenere chi lotta ogni giorno contro le malattie del sangue. Fare un lascito testamentario in favore di AIL significa avere "migliaia di eredi” e contribuire, attraverso un gesto concreto di generosità, a restituire loro un segno di speranza per il futuro. Il focus dell'evento online - oggi alle 17 in diretta streaming sul sito lasciti.ail.it - sarà dedicato all'assistenza socio-sanitaria, perché stare accanto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie è una delle principali missioni di AIL che, da oltre 50 anni, li accompagna in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia. Grazie ai lasciti solidali, in questi anni l'Associazione ha potuto garantire assistenza socio-sanitaria a migliaia di pazienti e alle loro famiglie per migliorare la loro qualità di vita e finanziare importanti progetti di ricerca scientifica.

In particolare, nel solo 2018, ha stanziato oltre 15 milioni di euro che hanno permesso di sostenere 116 Centri di ematologia in tutta Italia; garantire cure domiciliari a 2.389 pazienti in 42 province; accogliere 3.809 ospiti presso le 71 case alloggio AIL sul territorio; dare supporto a 2.120 nuclei familiari attraverso l'erogazione di servizi socio-assistenziali. L'iniziativa sarà moderata da Donatella Romani autore medico-scientifico e vedrà i contributi di Sergio Amadori Presidente Nazionale AIL, Davide Sisto docente di Filosofia Teoretica presso l'Università di Torino ed esperto di tanatologia, Luca Vallario psicologo e psicoterapeuta e sarà inoltre possibile ascoltare le testimonianze di Cristina Rapalli ex paziente e volontaria della sezione AIL di Bologna e Adriana De Fanti referente della sezione AIL di Trento.

