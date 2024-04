Antonella De Angelis nuovo presidente dell'Ail a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella De Angelis è la nuova presidente dell’Ail Pescara. Succede a Domenico Cappuccilli, fondatore della sezione che ha gudato per 22 anni. «Da ragazza avevo un’amica, che ho perso giovanissima a causa di una malattia oncoematologica e so cosa significa confrontarsi da vicino con questo tipo di patologia che richiede un approccio terapeutico impegnativo e un percorso spesso doloroso per i familiari - ha dichiarato la neo presidente De Angelis, affermata direttrice d’orchestra -. Per questo motivo, da alcuni anni, ho iniziato la mia attività di volontariato all’interno dell’Ail di Pescara. Ringrazio coloro che hanno riposto in me la loro fiducia e ringrazio il presidente Mimmo Cappuccilli per la passione, l’impegno e la professionalità che ha messo a servizio della nostra associazione». All’avvocato, che assume la carica di presidente onorario, si devono le principali realizzazioni pescaresi dell’Ail, a sostegno dell’attività del dipartimento di ematologia. Casa Ail per pazienti e familiari, progetti di ricerca, finanziamento di attrezzature, come il CliniMacs prodigy che neutralizza le cellule dei tumori del sangue sono tra i traguardi del suo lungo mandato.