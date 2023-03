Lotta alle leucemie, anche in provincia le uova di Pasqua dell'Ail: dove trovarle

Torna il tradizionale appuntamento con le "Uova di Pasqua Ail", giunto alla trentesima edizione. Si tratta dell'iniziativa dell'associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma in programma domani, 24 marzo, sabato e domenica in tutta Italia per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue.

L’iniziativa - posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica - consiste nell'offrire un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo Ail a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro

E' possibile trovarle anche in 84 località della provincia di Frosinone, secondo l'elenco diffuso dalla stessa associazione.

L’Ail è impegnata da oltre 50 anni nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, mettere in atto l’assistenza sanitaria necessaria a migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, e nel sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche.