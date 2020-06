​​Gervaso, dall'intervista immaginaria a Montanelli agli aforismi: «Per meritare le grandi cose bisogna avere fatto bene le piccole»

Roberto Gervaso, scomparso oggi a 82 anni, ha scritto moltissimi articoli per Il Messaggero, soprattutto nella rubrica "Il grillo parlante". Ha coniato una infinità di aforismi. «Il paradosso è una verità controcorrente», scriveva nel settembre del 2018. Oppure: «Il mondo non va come vuole. Va come deve andare» del ​giugno 2018. Non ha nascosto le difficoltà, raccontando anche nelle interviste la propria battaglia contro la sofferenza: «Ecco come ho vinto il male», raccontava nel dicembre del 2014.

LEGGI ANCHE --> Morto Roberto Gervaso: lo scrittore e giornalista aveva ​82 anni

LEGGI ANCHE --> LA RUBRICA "IL GRILLO PARLANTE"

«Chissà se siamo più in balia di noi stessi o degli eventi», domandava e si domandava due anni fa nella rubrica "Il grillo parlante". Nel marzo dello scorso anno, invece, scrisse per il nostro giornale un'intervista immaginaria al suo maestro Indro Montanelli, cui fece dire: «Che noia l'Aldilà. Salvini? Piace a me e a San Pietro». Ecco, infine, alcuni degli aforismi scritti nel giugno del 2019 in una delle ultime uscite della sua rubrica.

– L’eternità è una certezza che ci dovrebbe dare la certezza che la morte non esiste

– Qualche volta ho più paura di vivere che non di morire.

– Quando il coraggio non basta, si ha paura anche di avere coraggio.

– Non basta guardarsi dentro. Bisogna capire anche cosa si cerca e far tesoro di quello che si trova.

– Quanti sogni di gloria si sono spezzati contro gli scogli della mia inadeguatezza.

– A quanti fulmini in amore non è seguito il tuono.

– I rimorsi ti aiutano a morire.

– Sarò imparziale. In parte mi farò cremare, in parte inumare. Devo ancora scegliere le parti.

– Lo stile è l’inchiostro della mente.

– Per meritare le grandi cose bisogna avere fatto bene le piccole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA