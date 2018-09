di Roberto Gervaso

L'umorismo sta alla comicità come una coppa di champagne a un bicchiere di grappa.

- La cosa che più temiamo è la morte, di cui nulla sappiamo. Ma è proprio per questo che la temiamo.

- Il tempo passa e, quando si ferma, è ormai troppo tardi.

- La mente umana è come avvolta in una misteriosa corteccia, che mai riuscirà a incidere.

- Nessuno mi fa più ridere di chi vuol farmi ridere a qualunque costo.

- Anche le donne sono mogli. E gli uomini, mariti.

- L'adulterio è un incontenibile lascivo slancio dell' immaginazione.

- Fra le braccia di una donna, mi sento un ostaggio. Fra le sue gambe, un conquistatore.

- Chi cerca, trova. Ma quasi mai quel che cerca.

- La vita è un treno in corsa, una schiera di alberi, una manciata di case, un passaggio a livello, un tunnel, un traguardo. E poi?

- Il dovere si chiama così anche perché spesso lo facciamo controvoglia.

- Innamorata, moglie, estranea, intrusa, nemica.

- Non basta perdere la memoria. Bisogna anche essere sicuri di non ritrovarla.

- L'uomo è solo. Terribilmente e meravigliosamente solo.

- Il paradosso è una verità controcorrente.

- Per conquistare una donna bisogna innanzitutto che si senta sola.

- Più facciamo progetti, meno li realizziamo.

- Nessun tarlo rode tanto l'ambizione quanto gli scrupoli.

- Ho voglia di far niente. Ma anche il far niente, annoiandomi, mi affatica.

- La velleità è l'ambizione di chi non vuole abbastanza e pretende tutto.

- Il flirt sta alla passione come il fuoco d'artificio al rogo.

- Le cose di cui ho più voglia sono quelle che poi mi vengono più a noia.

- Solo la morte di uno dei partner rende eterno un amore.

- Il dubbio ci tiene in vita, avvelenandocela.

- L'amore ci fa fare un mucchio di follie. E, dopo avercele fatte fare, finisce.

- L'ambizione più onesta, quando si realizza, perde molto del suo candore.

- Gli amori che più ricordiamo sono spesso quelli sbagliati.

- Mai fidarsi dei creduloni.

- Le ambizioni, più portano lontano, più sono inconfessabili.

- La vita è lunga. Quando è lunga.

- L'America è un grande Paese fatto da una massa di piccoli uomini.

- Quanti peccati, i censori che li condannano, ci fanno venir voglia di commettere.

- A un'amante chiediamo di amarci; a un amico, di capirci.

- La vanità e l'invidia hanno la memoria lunga.

- La morte: un baratro o una vetta?

- Temiamo tutto perché tutto può capitarci.

- Non è vero che un amico si vede nel bisogno; un amico si vede sempre.

- La solitudine o ci fa ritrovare o ci fa perdere noi stessi.

- Chi rompe paga. E i cocci sono miei.

- La morte non guarda in faccia nessuno, chiudendo gli occhi a tutti.

- Quando l'ho conosciuta, Vittoria era la mia metà. Oggi io sono i suoi quattro quinti.

- L'amplesso sarà anche ridicolo, ma la castità è patetica.

- Parliamo orgogliosamente di cannoni, carri armati, bombe atomiche, ma la parola sesso la pronunciamo con ritrosia a fior di labbra.

