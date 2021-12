Il Palazzo del Quirinale, la visita virtuale su Google Arts a una definizione mai vista

La casa degli italiani nelle case degli italiani, è lo slogan della nuova grande iniziativa di Quirinale e Google Arts & Culture. «Per la prima volta - ha detto il direttore dell’ufficio stampa della presidenza della Repubblica, Giovanni Grasso - un palazzo del potere è stato scandagliato così a fondo», per consentire vere e proprie visite virtuali in ogni angolo del Colle e della tenuta di Castelporziano, per un percorso totale di cento chilometri digitalizzati con Streeet View.

I numeri dell’operazione, che viene mostrata oggi pomeriggio anche al capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono impressionanti, come spiegano nella conferenza stampa la direttrice Public Policy del Google Cultural Institute, Giorgia Albetino e Luisella Mazza, Head of Global Programs & Operations di Google Arts&Culture. Oltre 1000 immagini in alta definizione mostrano i luoghi della Presidenza della Repubblica, 13 opere d’arte sono state catturate in altissima risoluzione con la tecnologia di Google Art Camera, più di 100 km sono stati digitalizzati con Street View, 60 storie raccontano il palazzo, le collezioni e le opere che custodisce. Un lavoro durato anni, che ha coinvolto intensamente i team del motore di ricerca e del Quirinale, e ha fruttato un’operazione no-profit, messa a disposizione del pubblico di tutto il mondo.

Chi ha familiarità con Street View e soprattutto con la tecnologia di Google Arts & Culture rimarrà piacevolmente sorpreso, per la profondità d’immagine e la possibilità di zoomare, vedendo particolari di certe opere conservate al Quirinale impossibili da cogliere ad occhio nudo. Ci sono anche delle “spigolature” poco note, che vengono raccontate. Per esempio, che Papa Paolo quinto assisteva alla Messa nella Cappella Paolina in forma privata senza essere visto dalla finestra di un oratorio ricavato nello spessore che divide la Cappella dall'appartamento pontificio; o che Gregorio XVI si divertisse ad accompagnare un prelato davanti alla fontana del giardino e si divertisse ad azionare gli schizzi dal pavimento (come ricorda Belli in un sonetto); o che i Savoia avevano trasformato il solenne Salone dei Corazzieri prima in una pista di pattinaggio e poi in un campo da tennis coperto (così che, durante un restauro, fu recuperata una pallina).

Ci sono dei precedenti, come quello effettuato alla Casa Bianca, ma mai Google si era spinto a tanto. Si scoprono le collezioni artistiche, i segreti dell’antica residenza dei Papi, e poi di Napoleone, infine dei Savoia e poi del presidente della Repubblica. Si scoprono, visitando la tenuta di Castelporziano, le tartarughe Caretta caretta nate sulla spiaggia quest’anno (ben 61), l’attività del centro di inanellamento dei volatili di passaggio, che ha tenuto traccia del viaggio di una beccaccia - 3500 km dal Lazio alla Mongolia.

