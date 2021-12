Mattarella in Vaticano per la visita di congedo al Papa, ecco le immagini

(Agenzia Vista) Vaticano, 16 dicembre 2021 Si è tenuto questa mattina in Vaticano l'incontro tra Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo rende noto il Quirinale sul suo account Twitter. Il capo dello Stato si è recato presso la Santa Sede per congedarsi in vista della scadenza del suo mandato. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev