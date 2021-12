Mattarella-Papa: 40 minuti di colloquio, in dono stampe antiche e libri

Città del Vaticano - Il colloquio a tu per tu, nella biblioteca del palazzo apostolico, è durato in tutto quaranta minuti. La visita di congedo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con Papa Francesco è terminata attorno alle 10, il tempo di salutare il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, il prefetto della casa Pontificia e i gentiluomini, e poi il corteo presidenziale ha attraversato di nuovo il confine vaticano per dirigersi al Quirinale.

L'udienza per espressa volontà del pontefice si è tenuta a porte chiuse, senza pool di giornalisti e fotografi, con le uniche immagini disponibili controllate e diffuse dai vaticani. Le prime foto sono state quelle dei doni che il capo dello Stato e Francesco si sono scambiati alla fine della conversazione. La visita di oggi è molto significativa da un punto di vista diplomatico e politico. Non solo fa affiorare la comunione di vedute su tanti argomenti e la sintonia umana, ma anticipa di fatto l'incontro al Quirinale con il corpo diplomatico in agenda per oggi. Mattarella ha voluto che il suo congedo iniziasse proprio dal pontefice con il quale ha condiviso sette anni complessi, delicati e segnati dalla crisi pandemica.

Il Papa ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro ripresa dai Giardini Vaticani e i volumi dei documenti papali che solitamente vengono consegnati ai capi di stato: il Messaggio per la Pace, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, quando fu fatta la preghiera in mondovisione durante il lockdown per tutte le vittime del covid morte nel mondo.

Il presidente ha ricambiato con una bella stampa che riprende la vista di Roma dal Quirinale, dove da lontano si può individuare la perfezione del Cupolone michelangiolesco e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni, una opera esposta al palazzo del Quirinale.