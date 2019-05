Leonardo, anche il francobollo della “Scapiliata” per celebrare i 500 anni dalla morte

La

Scapiliata

viaggia per posta. L'opera di Leonardo da Vinci è uno dei quattro soggetti che le Poste Italiane hanno scelto per celebrare i 500 anni dalla morte del grande maestro. Il capolavoro, patrimonio della Galleria Nazionale di Parma, è riprodotto su un francobollo di area B, utilizzabile cioè per affrancare lettere sino a un peso di 50 grammi. Vale a dire, uno dei valori a maggiore diffusione. Il 18 maggio, giornata inaugurale dell’esposizione parmense, si terrà alla Pilotta la presentazione ufficiale del nuovo francobollo. Per l’occasione, i molti appassionati del settore potranno ottenere lo speciale annullo filatelico. Con la

Scapiliata

, a celebrare i 500 anni di Leonardo saranno altri 3 valori, a costituire un foglietto che è certo entrerà nelle raccolte di molti filatelici del mondo. I 4 valori postali sono stati emessi da Poste Italiane il 2 maggio.

E’ un'occasione per far conoscere il nostro capolavoro a un pubblico molto ampio - ha detto il direttore del Museo nazionale parmense Simone Verde - E questo proprio nei giorni in cui si sta allestendo la mostra che la nostra galleria ha scelto di dedicare proprio a quest'opera, con il titolo “La fortuna della Scapiliata di Leonardo da Vinci”. Il prezioso dipinto su tavola raffigura il volto di una bellissima giovane donna. Un volto intenso, pacato, perfettamente definito, che contrasta con i capelli che, come mossi da un vento impetuoso, sono mirabilmente scomposti. In mostra, accanto a cinque opere di Leonardo, tra cui i disegni dalla Collezione della Regina, concessi da Windsor Castle, il pubblico potrà ammirare opere di Lorenzo di Credi, Bernardino Luini, Hans Holbein, Parmigianino, Tintoretto

L'emissione filatelica celebrativa di Leonardo si presenta con una tiratura di trecentomila esemplari di fogli, pari a 1.200.000 francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Sullo sfondo del foglio è riprodotta una pagina del ‘Codice Arundel’, British Library di Londra. I quattro francobolli riproducono rispettivamente un’opera di Leonardo da Vinci, precisamente da sinistra a destra partendo dall’alto: un particolare di studi di proporzioni del volto e dell’occhio dai Musei Reali –di Torino;

Adorazione dei magi

dalla Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi;

Ritratto di Musico

, Pinacoteca Ambrosiana;

Testa di fanciulla

detta

La Scapiliata

Galleria Nazionale di Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».