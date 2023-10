A Terni i Mondiali di scherma paralimpica: ecco il francobollo di Poste Italiane

Terni - Poste Italiane ha illustrato durante la cerimonia di presentazione dei Campionati del mondo di scherma paralimpica che si svolgeranno a Terni fino all'o ottobre, l’emissione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport”, dedicato appunto alla manestazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro. La tiratura prevista è pari a 250,020 esemplari in foglio da quarantacinque. Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, è a cura del Liceo Artistico “Metelli” di Terni e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, uno schermidore in carrozzina affiancato da un particolare del Palazzo della fondazione Carit e la Lancia di luce dell’artista Arnaldo Pomodoro, elementi architettonici caratteristici di Terni.

A sinistra, è riprodotto il logo dei Campionati del Mondo di Schema Paralimpica. Completano il francobollo la legenda “Campionato del mondo di scherma paralimpica”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Terni Centro.