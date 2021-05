Dall'arte ai dinosauri, dai fiori alle cacce al tesoro: il 15 e 16 maggio il Kid Pass Days con 100 appuntamenti per i più piccoli in tutta Italia

Dopo l'edizione tutta digitale dell'anno scorso, adesso si torna finalmente (anche) in presenza. È in arrivo la settima edizione di Kid Pass Days, la più grande maratona di eventi dedicati alle famiglie che si terrà nel weekend del 15 e 16 maggio. Quest'anno l'evento sarà sia in presenza, con laboratori e visite guidate, sia digitale, con speciali contenuti a portata di smartphone, tablet, pc e smart tv, appuntamenti in diretta streaming e sui social. Sono oltre 100 gli appuntamenti in 100 spazi culturali italiani, tra i più importanti musei, palazzi storici e parchi d’Italia, uniti in un programma che coniuga il valore educativo e culturale al gioco e al divertimento. Tre le aree tematiche da esplorare, per tutti i gusti e le età: Piccoli Artisti, I love History e A tutta Scienza. Gli eventi che animeranno le città andranno da Trento a Palermo, passando per Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli e tanti altri centri.

In programma anche un appuntamento tutto digitale: lo Special Live Day che andrà in onda il 16 maggio dalle 10 alle 18. La maratona streaming prenderà il via con la riapertura di Città della Scienza di Napoli e l’intervento del presidente Riccardo Villari, per poi condurre i piccoli spettatori tra le sale del Museo del Novecento e del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. In diretta anche un laboratorio sul paesaggio campestre curato da Raccolta Lercaro di Bologna e una speciale lezione su come estrarre i colori della natura insieme ad Aboca Museum di Sansepolcro. Parte da Torino il viaggio nel tempo dal Medioevo al Settecento, con Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia i piccoli spettatori potranno conoscere un vero alchimista grazie all’autrice Stella Nosella. Infine, un viaggio virtuale oltremanica per conoscere il Museum of London insieme a Pingu’s English Italia e fino alla Genova del 1500 con l'Orto della Cultura con l'autrice de L'Orlando avventuroso - La congiura dei Fieschi, Federica Saini.

Ad attendere i piccoli storici a Roma ci sarà uno speciale Passaporto scoperta, per esplorare il Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano e un laboratorio per realizzare una composizione geometrica alla maniera dell’artista Victor Vasarely con Art Forum Würth Capena. Milano vede per la prima volta la partecipazione del PAC – Padiglione Arte Contemporanea, insieme al Museo di Storia Naturale e del Parco Montanelli, dove i bambini scopriranno la paleontologia in gioco; al Museo Civico Archeologico avrà luogo una speciale maratona nella antica città di Milano, da concludere a colpi di quiz. In diretta dalla Basilica di Superga di Torino il laboratorio per realizzare una “basilica pop-up” e dalla Pinacoteca dell’Accademia Albertina quello per creare splendide corone, da decorare con fantasia, mentre dal Museo di Arte Orientale partirà il viaggio Cina tra dame, cammelli e suonatori a cavallo.

A Trento si andrà alla scoperta del Castello del Buonconsiglio e si farà fiorire il Giardino del Mart di Rovereto, facendo prendere vita ai dinosauri. A Venezia si celebrano i 1600 anni della città Sulle ali del leone con un’inedita guida a Palazzo Ducale e un viaggio Indietro nel tempo nel cortile di Palazzo Grimani. A spasso per il centro storico con Una passeggiata misteriosa e la visita guidata per i più piccoli C'era una volta un leone con Venice Family Tours. Infine, un salto fino a Palermo per una visita alla GAM - Galleria d'Arte Moderna, a Palazzo Branciforte e a Villa Zito. La lista dei musei partecipanti e il programma completo, in continuo aggiornamento, sono disponibili sul sito kidpassdays.it

