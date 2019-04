Geografia: venerdì 5 per la Notte europea laboratori, incontri e giochi di squadra alla Sapienza

Mappa di carta o Google Maps? Mondopoli, Viaggi reali e immaginari nel medioevo, Luogologia, Am-Mappa che quiz!, Caccia al tesoro e Mapathon: sono questi alcuni dei temi degli incontri e dei giochi proposti dall'Università la Sapienza di Roma in occasione della Notte europea della Geografia che si svolgerà il 5 aprile dalle 17.30 alle 23.00 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia in piazzale Aldo Moro 5. La Notte Europea della Geografia, arrivata alla seconda edizione, è un evento pensato per avvicinare il grande pubblico ai temi della geografia e alle sue potenzialità scientifiche e formative con iniziative in tutta Italia e in altri Paesi europei (www.aiig.it – www.ageiweb.it). Le attività, completamente gratuite, sono aperte a tutti, con parcheggio gratuito all’interno della Città universitaria.



Nel corso della serata nell’ateneo romano si terranno laboratori didattici, giochi a squadre, percorsi tematici ed espositivi, seminari destinati ai più piccoli e alle loro famiglie, incontri che si affiancheranno a conferenze tematiche organizzate con i maggiori esperti del settore. Momento centrale della Notte europea sarà l’appuntamento (ore 20,30 Aula Geografia) “I Colori della Geografia” nel corso del quale gli esperti si confronteranno sui temi della cultura del territorio e del paesaggio.

Alcuni si domandano – dice Mario Tozzi, ricercatore del Cnr - se oggi serva ancora la geografia. La risposta è che adesso serve quasi più di ieri, non più strumento di dominio del mondo, ma di conoscenza dei territori e dei sapiens. Tutti gli animali si orientano, ma solo i sapiens mettono su carta i propri percorsi interiori. Una carta geografica non è solo una rappresentazione ridotta della superficie terrestre, è un documento simbolico del nostro passaggio terreno e nell'era dei satelliti e del digitale vale ancora di più

