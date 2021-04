Notte europea della Geografia: dai giardini scolastici al deforestamento dell'Amazzonia, le iniziative della Sapienza

Pachamama, Madre Terra! E' questo il tema scelto per la quarta edizione della Notte europea della geografia, che si svolgerà venerdì 9 aprile e sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Cultura e sul canale Youtube della Sapienza a partire dalle 17,30. Ci saranno laboratori didattici, seminari, visite guidate, mostre e conferenze organizzate dal Dipartimento di Lettere e Culture moderne dell'università di Roma La Sapienza in collaborazione con l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. L’evento è pensato per avvicinare il grande pubblico ai temi della geografia e alle sue potenzialità scientifiche e formative con iniziative in tutta Italia e in altri Paesi europei. Ai saluti della rettrice Antonella Polimeni seguirà il lancio della campagna del Wwf Italia e dell’Associazione italiana insegnanti di geografia "Scuole che cambiano le proprie città. Per un censimento dei giardini scolastici". Alle 18.30 andrà in onda sempre in diretta streaming il tour virtuale "Viaggiare al femminile. Percorsi nello spazio e nel tempo attraverso il patrimonio geo-documentale" di Sandra Leonardi che permetterà di conoscere la storia di viaggiatrici, esploratrici e geografe.

Alle 19.30 si terrà l’evento “Cosa rimane della Pachamama? Tecnologie geografiche per il monitoraggio della deforestazione amazzonica”. La pandemia da Covid-19 ha temporaneamente spento i riflettori su una delle principali crisi del Pianeta: quella ambientale, sempre in corso e che tende a procedere con ritmi accelerati. In questa crisi, la deforestazione in Amazzonia è la metafora di una ferita inferta al “cuore” verde della Terra, in quegli stessi luoghi dov’è nato il culto della Pachamama. Tramite l’uso di satelliti e d’immagini multispettrali, la geografia può rivelarsi decisiva nel monitoraggio del disboscamento amazzonico. Altri contributi, sempre realizzati in occasione della Notte Europea della Geografia alla Sapienza, saranno fruibili ugualmente a distanza a partire dal pomeriggio del 9 aprile 2021 sul canale youtube AIIG channel. Grazie alla collaborazione, tra gli altri, con CeSPI, Legambiente, Save the Children, Touring Club Italiano, si alterneranno fino alle 22.30 una serie di attività a distanza, alle quali sarà possibile partecipare gratuitamente iscrivendosi fino all’8 aprile al seguente link: http://bit.ly/nottedellageografia2021. Nei giorni successivi, la Rai realizzerà uno speciale su Pacha Mama – Notte Europea della Geografia 2021 che andrà in onda sui propri canali. Il programma completo degli eventi è disponibile al seguente link: https://news.uniroma1.it/09042021_1730.

