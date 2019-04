Notte Europea della Geografia, Exomundus Novus, le esplorazioni umane verso nuovi mondi oggi al Museo dell'Aeronautica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della Notte Europea della Geografia, venerdì 5 sprile il Museo Storico dell'Aeronatica militare di Vigna di Valle (Roma) sarà eccezionalmente aperto fino alle 23.L’evento, con inizio alle 17, vuole ricostruire gli elementi di continuità fra le esplorazioni geografiche del passato, sulla Terra, e quelle rivolte alla conquista dello spazio extraterrestre. Tale esplorazione è intesa come esperienza umana, materiale e immateriale, di spazi e ambienti sconosciuti che oggi, più di quanto non avvenisse in passato, risulta fortemente mediata dalla tecnologia. Essa tuttavia, per realizzarsi compiutamente, non potrà prescindere da nuova esperienza conoscitiva umana, indiretta e diretta, virtuale o sensoriale, percettiva ed esistenziale.L’evento è rivolto a un pubblico ampio, comprendente bambini in età scolare e studenti delle scuole superiori, ma anche adulti appassionati e specialisti, studiosi e curiosi, coinvolgendoli sulle implicazioni delle esplorazioni terrestri ed extraterrestri, sulla Geografia e la Esogeografia, sui significati del viaggio e sulla ricezione, da parte della società, delle conoscenze via via acquisite sui e dai nuovi mondi. I partecipanti potranno riflettere, inoltre, sulle prospettive di apprendimento e di senso offerte dagli strumenti tecnologici sviluppati per la ricerca spaziale. L’evento nel suo complesso e il luogo dove si svolgerà inviteranno i partecipanti a porre particolare attenzione all’evoluzione delle esperienze di viaggio immaginate e portate a compimento a seguito dell’acquisizione umana della capacità di distaccarsi dalla superficie del pianeta. Tali riflessioni assumono una valenza particolare in un anno, il 2019, nel quale ricorrono il cinquecentenario della partenza della prima circumnavigazione della Terra ad opera della flotta di Ferdinando Magellano e i cinquant’anni del primo allunaggio di Neil Armstrong e Buzz Aldrin con la missione Apollo 11.Considerato il vasto pubblico a cui è rivolto, l’evento si suddividerà in momenti diversi nel corso della giornata. Nel pomeriggio il Museo Storico dell’Aeronautica Militare ospiterà i bambini delle scuole elementari e medie inferiori del circondario per una visita guidata alle strutture e ai cimeli conservati nell’area museale. I bambini saranno inoltre coinvolti in giochi a sfondo geografico appositamente realizzati da docenti iscritti al Corso di Studi in Scienze della Formazione primaria e guidati da Arturo Gallia.Nella serata si svolgerà un incontro destinato agli studenti delle scuole superiori, universitari e pubblico adulto, intorno al tema della continuità rintracciabile fra le esplorazioni terrestri e i viaggi di scoperta nello spazio extraterrestre.A chiusura della manifestazione, un gruppo di astrofili proporranno con i loro telescopi una sessione di osservazione di corpi celesti.OrganizzazioneAeronautica Militare, Museo Storico dell’Aeronautica Militare, GREAL dell’Università Europea di Roma, Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci” dell’Università Roma Tre, Società Geografica Italiana, Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici.IL PROGRAMMAOre 17.00 – Eventi didatticiL’UMANITÀ OLTRE LA TERRAConferenzePaolo Colona – Accademia delle StelleLa Vita nell'UniversoGianluca Casagrande – Università Europea di RomaDalla Terra alla Luna: il lungo viaio da Jules Verne a Neil ArmstrongLaboratori divulgativi e didatticia cura di Arturo Gallia – Università degli Studi Roma TreVisite guidate al Museo Storico Aeronautica Militarea cura della DirezioneOre 19.30 – Cena liberaOre 20.30 – Evento di divulgazione culturale e scientificaLE ESPLORAZIONI UMANE VERSO NUOVI MONDISaluti istituzionaliAdelio Roviti – Direttore del Museo Storico Aeronautica MilitareRossella Belluso – Segretario generale della Società Geografica ItalianaRelazioniAdelio Roviti – Museo Storico Aeronautica MilitareLa conquista della terza dimensioneAnnalisa D’Ascenzo – CISGE – Università degli Studi Roma TreDal mondo nuovo ai nuovi mondiCostantino Sigismondi – ICRA – Sapienza Università di RomaMeridiane, equinozi e viai spazialiGianluca Casagrande – GREAL – Università Europea di RomaUomini verso la Luna: il grande inizio cinquant’anni faOre 22.00 – Attività di approfondimento culturaleDALLA TERRA AL CIELO– Visite guidate al Museo Storico dell’Aeronautica Militare– Sessioni di osservazione astronomica del cielo notturno (banchina esterna)