Ercolano, i visitatori del sito archeologico nel 2018 aumentati del 14%

La Villa dei Papiri e il Collegio degli Augustali, la casa dei cervi e le taberne: i visitatori del Parco Archeologico di Ercolano nel 2018 sono aumentati del 14 per cento. Il sito, si legge in una nota del Parco stesso, «si conferma stabilmente nella classifica dei top 30 siti italiani più visitati (è al tredicesimo posto), con 534.328 visitatori. Un incremento ancora maggiore si è registrato nello studio dei dati che riguardano le adesioni e le visite virtuali ai canali social del Parco con un aumento di followers del 272% per il canale Facebook e del 60% dei followers. «Un altro traguardo è stato raggiunto - afferma il direttore Francesco Sirano - il trend di crescita dimostra che, lavorando sulla qualità e serietà scientifica dell'azione di tutela e valorizzazione, il Parco archeologico di Ercolano è indirizzato nella giusta direzione e si conferma meta prescelta da un pubblico consapevole e attento. Nel 2019 i visitatori potranno usufruire di un'offerta ancora più ricca e articolata». Nel 2019 il Parco di Ercolano aprirà i propri cancelli nel corso di un numero maggiore di giornate a ingresso gratuito, nell'ambito dell'iniziativa Mibac #iovadoalmuseo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA