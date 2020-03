“Le perfezioni provvisorie” di Carofiglio prima audioserie della casa editrice Emons: Francesco Montanari è l'avvocato Guerrieri

Dopo gli audiolibri, le audioserie. Emons, casa editrice da 10 anni leader nel settore, ha deciso di aprire una nuova sezione per approfondire il mondo dell’audio. Nasce Emons Record, una nuova realtà che produrrà podcast e audioserie, tutti italiani. Un contenitore ampio dove confluiranno esperienza e approfondimenti che attingono a uno dei cataloghi più vari e preziosi del mondo culturale. Dal 15 aprile sulla app Emons e sulle maggiori piattaforme di distribuzione arriva L’avvocato Guerrieri – la prima stagione, la prima serie tratta dal romanzo di grandissimo successo di Gianrico Carofiglio “Le perfezioni provvisorie”. Un totale di 8 puntate per la durata 40 minuti ciascuna.



Le audioserie sono ormai negli Usa e in tutto il mondo anglosassone un vero e proprio must, un nuovo modo per fruire di contenuti originali. “Mi sentivo il personaggio taroccato di certi hard boiled di serie B, quegli investigatori sdruciti che ricevono la visita del cliente, dicono che non possono trattare il caso – ma solo per dare un po’ di suspense alla storia – poi cambiano idea, si scatenano… E risolvono il caso. Ma in quella storia non c’era niente da risolvere, mentre mi raccontavano la scomparsa di questa ragazza pensavo solo: io non c’entro nulla.” Così l'avvocato Guerrieri, a cui darà voce Francesco Montanari, attore di teatro, cinema e tv che lo interpreta in un caso molto insolito: la scomparsa di Manuela, studentessa universitaria a Roma, figlia di una Bari opulenta, sparita in una stazione ferroviaria, inghiottita nel nulla dopo un fine settimana trascorso in campagna con amici.



Un’audioserie letteraria, fedelmente tratta dal romanzo di uno degli scrittori italiani di maggior successo e candidato al Premio Strega 2020. Gianrico Carofiglio ha creduto fin da subito nelle potenzialità dell’audio, tanto da essere uno dei primi autori ad entrare in sala per Emons per leggere ad alta voce il suo bestseller Testimone inconsapevole, diventato il primo audiolibro pubblicato dalla casa editrice. Seguirà a giugno: Marta Russo - un delitto perfetto, serie originale di inchiesta sul caso Marta Russo, la studentessa uccisa per caso all’università da un colpo di pistola, costruita con materiali di archivio (Teche Rai, Mediaset, interviste di oggi ai protagonisti e ai testimoni di allora, compresi gli imputati condannati), scritta e letta da Chiara Lalli e Cecilia Sala, due giornaliste investigative, con l’intento di scavare su un caso tecnicamente chiuso ma con mille dubbi sulla reale colpevolezza dei condannati, ora liberi.

