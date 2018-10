Arriva una nuova app gratuita per un tour virtuale del Castello di Santa Severa. Dopo il successo delle esperienze immersive, già attive dalla primavera scorsa, con l’arrivo della fibra è ora disponibile per i visitatori una nuova app (Android e iOS) realizzata dall’Innovation Lab di LazioCrea. Scaricandola sul proprio smartphone o tablet e inquadrando le immagini lungo il percorso contrassegnate con il simbolo AR, è adesso possibile, durante la visita al Castello, partire anche per un tour virtuale, alla scoperta dei nuovi allestimenti museali inaugurati lo scorso aprile e accompagnati dalla voce narrante del geologo Mario Tozzi.



Si tratta di una vera e propria immersione nel passato, a partire dal VII sec. a.C., quando Pyrgi era tra i più importanti scali marittimi dell’Etruria e possedeva almeno due santuari di grande rilevanza: un tempio della fine del VI secolo a.C. dedicato a Uni/Astarte (denominato Tempio B nell’area di scavi); e un tempio della prima metà del V secolo a.C. dedicato a Thesan/Leucotea (Tempio A), oltre alla visione delle famose “lamine d’oro” rinvenute l’8 luglio 1964 durante una campagna di scavo diretta da Massimo Pallottino. L’app permette anche di scaricare filmati che raccontano la vita nel Castello e la sua storia, compresi i resti portati alla luce durante gli scavi iniziati nel 2009, come la Chiesa paleocristiana del V secolo o il cimitero medievale visibile sotto le lastre di vetro presenti in diverse sale, che lasciano intravedere sarcofagi, sepolture e resti di cinta murarie.

