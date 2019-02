All'Uccelliera della Galleria Borghese l'opera site-specific “Bird Cage, a temporary shelter” del cinese Zhang Enli

Un'opera d'arte monumentale è in procinto di approdare all'esterno della Galleria Borghese. Nell’ambito del programma Committenze Contemporanee, ideato da Anna Coliva, dal 9 aprile al 7 luglio il museo presenta negli spazi dell’Uccelliera e dell’adiacente Giardino segreto di Tramontana, il progetto monumentale site-specific

Bird Cage, a temporary shelter

di Zhang Enli, a cura di Geraldine Leardi e Davide Quadrio. L’artista cinese (nato a Jilin nel 1965, vive a Shangai) riflette sulla relazione tra l’architettura e l’opera d’arte, in particolare sulla peculiarità del rapporto fra la Galleria Borghese e i giardini segreti limitrofi. In un gioco di trasposizioni, echi storici e ibridismi Zhang Enli crea tre strutture simboliche che parlano di terre lontane, di contaminazioni e che trasferiscono la complessità del tempo antico nella realtà ugualmente stratificata del presente.



Le due strutture all’interno dell’Uccelliera rammentano colonne, torri e architetture religiose in un ideale viaggio lungo la Via della Seta (colonne greche, torri comunali, palazzi persiani e minareti di Samarcanda) su cui l’artista dipinge generando suggestioni astratte attraverso l’uso della luce, dei colori e delle superfici. La struttura esterna gioca con il concetto di “terzo paesaggio”, una natura dipinta a ridosso della natura reale attraverso la quale il pittore si appropria di uno spazio non abitato, e che esso stesso diventa modulo architettonico in sintesi (cubo) e performativo (il pubblico può interagire con l’oggetto anche entrandoci). Zhang Enli produce effetti cromatici, luci e ombre, astrattismi e forme organiche che si ispirano ai capolavori della collezione della Galleria Borghese, di artisti quali Tiziano, Bellini, Caravaggio e Bernini. Nell’opera concepita per la Galleria Borghese Zhang Enli riprende inoltre l’uso, a lui caro, di materiali poveri come cartoni, legno e nastro adesivo.

