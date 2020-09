Sharon Stone confessa: «L'attore che bacia meglio? Robert De Niro. Nessuno regge il confronto»

L'attore che bacia meglio è Robert De Niro. L'investitura è arrivata dalla voce autorevole di Sharon Stone, intervenuta nello show Watch What Happens Live. Di fronte alla domenda, l'attrice 62enne non ha avuto dubbi e senza alcuna esitazione ha detto si trattasse appunto di Robert De Niro. I due erano stato insieme sul set di Casinò, coprotagonisti della pellicola uscita nelle sale nel 1995 e diretta da Martin Scorsese.

Ratched, Sharon Stone e le regole per assumere le donne

«Robert De Niro - ha commentato - è stato sicuro il miglior baciatore». Ma la bellissima attrice è andata anche oltre: «È stato l'attore che ho ammirato di più. Forse perché lo tenevo in grande considerazione è stato il culmine delle scene di baci». Le è stato chiesto anche chi fosse il peggiore, domanda a cui ha fatto seguito una replica piuttosto chiara: «Tutti gli altri baci scambiati sul set sono stati poca cosa a confronto»

On #WWHL, actress @SharonStone revealed that her best on-screen kiss was with Robert De Niro while shooting the 1995 film Casino.

Head to our YouTube channel now to hear more about why the kiss meant so much to her! pic.twitter.com/AqkrOuB4yt

— WWHL (@BravoWWHL) September 23, 2020