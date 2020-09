Ratched, Sharon Stone e le regole per assumere le donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al grido di «Tette all’insù»incita le compagne di set nella lettura della Guida per assumere le donne, un compendio di undici consigli su come reclutare personale femminile efficiente negli anni ’40 (testo ristampato più volte fino al 2009).Un video di cinque minuti diffuso sui social che racconta una seduta di un club del libro particolare, quello organizzato daper il lancio della nuova serie diRatched, che racconta le origini della storia dell’infermiera Mildred Ratched, assunta nel 1947 nell’ospedale psichiatrico centro del romanzo di Ken Kesey, Qualcuno volò sul nido del cuculo (il cui adattamento cinematografico nel 1975 conquistò cinque premi Oscar, compreso quello di miglior attore protagonista a Jack Nicholson).Nel cast della serie Netflix a vestire i panni dell’infermiera è(già attrice feticcio di Murphy nelle diverse stagioni di American Horror Story), al suo fianco anche(la Miranda di Sex and the City e candidato democratico alla carica di Governatore dello Stato di New York nel 2018),(musa di Woody Allen negli anni ’90).«Realizzando lo show abbiamo capito che i datori di lavoro, e la società in generale, aveva una prospettiva bizzarra delle donne all’epoca» apostrofa delicatamente la Stone mentre Sarah Paulson inizia la lettura del primo, inquietante, capitolo: «, trova qualcuna che abbia già esperienza lavorativa al di fuori del focolare domestico. Donne anziane, che non sono mai entrate in contatto con il pubblico, hanno difficoltà a adattarsi in questo contesto, e hanno la tendenza a essere irascibili e pignole. È consigliabile rimarcare l’importanza della cordialità e della cortesia».Il ribrezzo suscitato dall’espressione “quando sei costretto a assumere una donna anziana” fa tuonare sarcastica la Nixon: «», a cui si aggiunge sprezzante Judy Davis:L’inquietudine suscitata dalla lettura del testo è forse più forte di quella provata guardando gli episodi di Ratched, a mano a mano che la protagonista entra in contatto con le pratiche sperimentali con cui venivano curati i pazienti dell’ospedale psichiatrico: «. Sono meno inclini a flirtare e hanno bisogno di un lavoro, altrimenti ne farebbero a meno. Hanno interesse a lavorare sodo, lavorando con efficienza in pubblico. L’esperienza suggerisce che le ragazze che mantengono ancora un’appropriata forma corporea, mantenendosi in carne, sono più efficienti e calme delle loro sorelle sottopeso» prosegue turbata la Nixon: «Consulta un medico per ogni donna che decidi di assumere, per un’esaminazione fisica approfondita, che riguardi le condizioni femminili».L’ideale di donna fornito dal manuale è dunque quello di una donna giovane, sposata, in carne che non soffra di problemi mestruali e non abbia i crampi durante il ciclo, con i capelli raccolti, un filo di rossetto che lavi le mani diverse volte al giorno, che si rapporti cordialmente con tutti, e che non tolleri un linguaggio gergale in pubblico.Come sottolinea la Nixon: «».spezza l’ilarità della lettura Sharon Stone: «Dobbiamo pensare a quanto sono cambiati i tempi, e quanto sono importanti i diritti delle donne, e quanto è importante che non permettiamo di tornare indietro su queste conquiste. Perché queste cose di cui stiamo ridendo ora, sono spaventose.».Un momento storico turbolento, fatto di rivolte e conquiste, che sono ancora lontane dal garantire una corretta equità di genere. Battaglie che oggi vengono messe in risalto anche grazie alla realizzazione e diffusione di prodotti seriali come Ratched, pensati non solo per l’intrattenimento, ma che aiutano anche a raccontare le ombre del passato, che si riflettono ancora sul nostro presente.