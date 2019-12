Gifuni è “La Belva" nel film di Ludovico Di Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è La Belva nell’omonimo film diretto dal giovane Ludovico Di Martino. Le riprese del film sono in corso e la scenaggiatura è stata scritta dallo stesso Di Martino con Claudia De Angelis e Nicola Ravera. Prodotto da Matteo Rovere, La belva è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Groenlandia e sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures. Leonida Riva (Fabrizio Gifuni) è un reduce di guerra cupo e solitario, con un passato da Primo Capitano nelle Forze Speciali dell’Esercito. La vita e il lavoro hanno portato Riva sempre più lontano dalla famiglia. Suo figlio maggiore, Mattia, non lo ha mai perdonato, mentre la figlia Teresa lo adora incondizionatamente. Ma un tragico evento costringerà Leonida a trasformarsi nuovamente in qualcosa che credeva ormai sepolto nel suo passato. Una storia ad alta tensione emotiva che mescola sentimenti e azione in un crescendo che porterà un uomo a trasformarsi, per amore, in un vero nemico pubblico.Il regista Ludovico Di Martino è nato a Roma nel 1992. Dopo aver conseguito il diploma in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2016, ha iniziato a lavorare come autore e regista. Il suo primo lungometraggio Il nostro ultimo è stato premiato nei festival di tutto il mondo. Nel 2017 il suo cortometraggio Pipinara è stato nominato ai Nastri d’Argento dopo essere stato presentato alla 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2018 ha diretto la terza stagione di SKAM Italia, versione italiana dell’apprezzata serie norvegese firmata da Julie Andem.