Cannes 2024, si parte. Dai film in gara agli ospiti attesi, passando per la giuria e le Palme d'Oro: cosa sapere sul Festival

Cannes 2024, ci siamo. A poche ore dall'inizio della 77esima edizione del festival cinematografico francese, tutto è pronto al Palais des Festivals et des Congrès, che accoglierà centinaia di registi, attrici e personaggi dallo spettacolo da oggi, martedì 14 maggio, fino a sabato 25. Ad aprire la rassegna sarà il film "Le Deuxième Acte" di Quentin Dupieux, mentre a Camille Cottin spettà il compito di dirigere le danze. Tra gli italiani presenti, Paolo Sorrentino, in gara con il suo "Parthenope", Valeria Golino, presente con "L’arte della gioia", la sua prima serie, Roberto Minervini con "I dannati", nella sezione "Un certain Regard", Marco Bellocchio, lì per il restauro di "Sbatti il mostro in prima pagina", e Pierfrancesco Favino, tra i membri della giuria del Festival.

Cannes, programma e ospiti: il 77esimo Festival promette diverse sorprese