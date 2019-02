Xylella: Ue, arrivato momento di agire, tempo sta passando

BRUXELLES - "Il nostro messaggio sarà molto chiaro e forte: bisogna mettere in pratica sul terreno la strategia europea sulla xylella. È il momento d'implementarla pienamente perché è basata sulla scienza, sulle valutazioni dell'Efsa, sull'epidemiologia. La situazione mostra che è arrivato il momento per il governo italiano di agire il più presto possibile, perché la propagazione della xylella sta avanzando". Così il commissario alla Salute Vytenis Andriukaitis, poche ore prima di ricevere a Bruxelles il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio. Nel governo "devono capire anche che serve una buona cooperazione con le autorità regionali e locali, agendo insieme come una squadra - ha aggiunto Andriukaitis - non come nel passato, con le autorità locali che prendevano le loro decisioni, le regionali lo stesso e il governo nazionale che era sempre in ritardo. È una situazione molto pericolosa e discuterò con Centinaio come agire insieme in maniera corretta. Il tempo sta passando, devono agire adesso".

