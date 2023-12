Emiliano, 'Ex Ilva sull'abisso per incapacità del governo'

BRUXELLES - La situazione dell'ex Ilva "è in stallo totale, non ci sono più i soldi per pagare le bollette del gas e siamo a un passo dall'abisso, la più grande acciaieria d'Europa che sta per essere buttata a mare dal governo italiano non per dolo, ma per totale incapacità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della riunione plenaria del Comitato europeo delle Regioni.

"Adesso - ha aggiunto Emiliano - non resta che una forma corretta di acquisizione da parte del governo delle quote societarie per proseguire le attività, in una situazione che ha visto i sacrifici dei tarantini, del loro territorio e dei lavoratori a fronte dei miliardi versati a privati che non solo non hanno salvato l'Ilva, ma l'hanno precipitata". "Il ministro Fitto - ha attaccato - ha bloccato la costruzione dei forni elettrici prevista nel Pnrr, poi come apprendo dai giornali ha firmato un patto con Arcelor Mittal, e ora siamo all'ultimo atto e la presidente del Consiglio si dovrà svegliare e rendersi conto che Fitto non è il ministro adatto a gestire sia i fondi europei che del Pnrr che di tutto il resto".