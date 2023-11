La Puglia tra le regioni che riceveranno sostegno dall'Ue per attrarre i talenti

BRUXELLES - La Puglia è tra le dieci regioni europee selezionate nell'ambito del primo pilastro del meccanismo di incentivazione dei talenti, che riceveranno assistenza tecnica e competenze per attrarre, sviluppare e trattenere i talenti, nel contesto della nuova piattaforma lanciata dalla Commissione Ue, Harnessing Talent. Lo comunica lo stesso esecutivo europeo.

Harnessing Talent è un nuovo centro di condivisione delle migliori pratiche che mira ad aiutare le regioni dell'Ue, cadute nella cosiddetta "trappola dello sviluppo dei talenti", ad attrarre e trattenere persone con le competenze necessarie per attenuare l'impatto delle trasformazioni demografiche. "Investendo tali fondi per affrontare le disparità e migliorare l'attrattiva delle regioni, possiamo sostenere le persone che desiderano lavorare e vivere nelle loro regioni di origine; la nuova Piattaforma porta le regioni a un passo dal trattenere e sfruttare i talenti esistenti nelle loro aree", ha detto il Commissario per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira.

Durante l'evento di lancio della piattaforma è stata annunciata la scelta della Puglia da parte della Commissione come unica regione italiana a ricevere il supporto di esperti attraverso un progetto pilota.

"Le politiche della Regione Puglia per attrarre talenti e contrastare la perdita di capitale umano sono state riconosciute a livello europeo e questo annuncio premia il lavoro degli ultimi mesi e ci motiva a proseguire con maggiore decisione nella strada intrapresa", ha dichiarato il presidente di Regione, Michele Emiliano. "Così, nell'anno dedicato dall'Ue al tema delle competenze, la strategia di attrazione dei talenti #mareAsinistra, presentata proprio a Bruxelles all'inizio di ottobre, raccoglie oggi un primo e importante risultato", ha aggiunto.