Taranto tra i beneficiari del sostegno tecnico dell'Ue

BRUXELLES - C'è anche la città di Taranto tra i dodici beneficiari nell'edizione 2024 del programma di assistenza tecnica dell'Ue attraverso la piattaforma per la transizione giusta. Lo rende noto la Commissione europea ricordando che il "Jtp Groundwork" fornisce "supporto consultivo" alle regioni in transizione nell'attuazione degli impegni e delle priorità dei loro piani territoriali.

Non si parla, quindi, di risorse finanziarie in senso proprio quanto di assistenza tecnica sul campo, prodotti di conoscenza e studi di casi, una banca dati di esperti e un programma di scambio tra pari per i professionisti. Bruxelles assisterà la città pugliese nello sviluppo di "progetti nell'industria e nel biorisanamento". Insieme all'Italia a vincere il sostegno dell'Ue anche alcune regioni di Bulgaria, Ungheria, Francia, Croazia, Irlanda, Slovenia, Romania, Grecia, Polonia e Svezia.