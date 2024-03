Capone, "la politica di coesione è a rischio, la solidarietà delle istituzioni europee serve"

MONS - "La politica di coesione non serve solo alle regioni più forti. Non può esistere un'Europa o un mercato unico senza una politica di coesione che rafforza i luoghi e le comunità del futuro. Oggi è a rischio, molti non ci credono, mentre tutti devono sapere che la solidarietà delle regioni d'Europa serve perché tutti possano stare meglio". Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, in un punto stampa a Mons, in Belgio, a margine del vertice europeo delle regioni e delle città organizzato dal Comitato europeo delle regioni.

Capone, come relatrice del parere sull'economia circolare, insiste sulla necessità che l'economia italiana e quella europea facciano uno sforzo di "riduzione, di riciclo e sul riuso e su uno stile di vita sostenibile per il futuro". La Puglia, aggiunge, lo sta già facendo. "Siamo impegnati con tutte le organizzazioni che sostengono la salvezza del pianeta, dobbiamo uscire dalla logica di un mercato che consuma soltanto. Troppi danni sono stati fatti in passato, ora dobbiamo guardare al futuro".