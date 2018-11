Lavoro: Campania regione Ue più difficile per talentuosi

BRUXELLES - Per un europeo altamente qualificato la Campania è la regione Ue dove è più difficile trovare lavoro: costui avrà infatti solo il 52% di possibilità di successo. Questo il record negativo che emerge dallo studio sulla fuga di cervelli in Europa realizzato per il Comitato delle regioni Ue da Fondazione Formit, Progress Consulting e Università degli studi internazionali di Roma. Nel 2017 sono emigrate da un Paese europeo a un altro quasi 17 milioni di persone. Insieme a Polonia, Romania e Portogallo, l'Italia è fra i principali Paesi di origine di questo movimento intra-Ue. Come il Mezzogiorno, anche il Settentrione fatica a calamitare talenti, mentre la destinazione principale per i cervelli in fuga si conferma il Nord Europa: Svezia, Irlanda, Estonia, Danimarca e Regno Unito.

Per combattere il fenomeno, secondo lo studio, è necessario che le regioni agiscano in maniera proattiva con politiche per attrarre i talenti. Nel documento sono state quindi raccolte 30 iniziative di successo portate avanti a livello locale in 22 Stati Ue. Un pacchetto di 'buone pratiche' in cui figura anche 'Brain back Umbria', progetto cofinanziato con 200mila euro dal Fondo sociale europeo nel 2007-2013 e rinnovato per l'attuale settennato 2014-2020.

Ultimo aggiornamento: 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA