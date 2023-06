Giorgio Magliocca: "Serve migliorare e potenziare la previsione strategica dell'Unione"

BRUXELLES - "È necessario migliorare e potenziare la previsione strategica dell'Unione e per farlo è indispensabile che le amministrazioni locali e le associazioni territoriali possano trarre beneficio e contribuire a questo esercizio". Lo ha detto il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, a Bruxelles, a margine della riunione della Commissione Civex (Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni) del Comitato europeo delle Regioni, dove è stato votato all'unanimità il suo parere sulla "previsione strategica quale strumento per la governance dell'Ue e per legiferare meglio".

Nel parere - ha spiegato Magliocca -, "abbiamo voluto sottolineare l'importanza di contribuire dal basso a una governance multilivello, promuovendo attività di previsione strategica partecipativa a livello locale e incoraggiando il coinvolgimento dei cittadini e delle autorità locali e regionali".