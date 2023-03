Caputo, 'da Ue su etichette al vino silenzio assordante'

BRUXELLES - "Il governo irlandese secondo me ha fatto un passo improvvido, ma l'errore l'ha commesso la Commissione europea con il suo assordante silenzio". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura campano, Nicola Caputo, a Bruxelles a margine della riunione della commissione risorse naturali (Nat) del Comitato europeo delle Regioni (CdR). "Dobbiamo distinguere l'eccesso di consumo di alcool dal consumo moderato, così come dobbiamo distinguere i superalcolici dal vino e dalla birra" e "penso che una corretta informazione sia la chiave di interpretazione giusta per affrontare anche il tema dell'alcolismo" parlando piuttosto di "consumo intelligente", ha aggiunto.

Caputo è stato inoltre nominato relatore al Comitato europeo delle Regioni (CdR) di un parere sulla gestione del rischio in agricoltura. "La riflessione da cui sono partito è che i cambiamenti climatici stanno determinando condizioni di operatività per l'agricoltura molto difficili e complesse" e poiché "manca a livello europeo la previsione di strumenti che possano in qualche modo prevedere i danni delle catastrofi naturali lavorerò per favorire un diverso approccio su questo tema", ha detto.