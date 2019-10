Maker Faire 2019 sul ring, Giovanni De Carolis: «La box non è solo Rocky, c'è tanta tecnologia»

«I giovani devono migliorare in forza e resistenza, ma senza imitare "Rocky"». Parola di Giovanni De Carolis, campione Mondiale WBA dei pesi supermedi e il 35° italiano a vincere un titolo mondiale, a sette anni di distanza dall'ultimo campione Giacobbe Fragomeni. De Carolis è presente al Maker Faire 2019 al padiglione 6 per parlare del rapporto tra il pugilato e la tecnologia grazie alla boxe amatoriale FPI. De Carolis, quarto italiano a diventare campione nei supermedi, dopo Mauro Galvano, Vincenzo Nardiello e Cristian Sanavia, non perde occasione per allenarsi utilizzando l'innovazione tecnologica.

«Quando faccio sparring - sottolinea De Carolis, l'ultimo italiano ad aver conquistato il titolo di campione del mondo - ho dei sensori dentro i guantoni che mi misurano l’intensità e la potenza dei colpi, così il mio preparatore ha la possibilità di capire il mio stato di forma. Mi piace misurare il numero dei colpi che porto, la potenza esplosiva e i movimenti delle gambe. La tecnologia mi consente di arrivare al giorno del match in forma, conoscendo i miei massimali».



