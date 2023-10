Future Makers 4 Sustainability: un incontro di innovatori a Maker Faire Rome

Dal 20 al 22 ottobre la Cooperativa sociale Time4child sarà presente all’undicesima edizione di Maker Faire Rome, alla Fiera di Roma, con “Future Makers 4 Sustainability”, uno spazio in cui insieme ad ENEA, World Food Programme, CNR, Arci Solidarietà, Sea Shepherd e Fondazione Jane Goodall saranno organizzati sei laboratori per immaginare un futuro giusto. La missione di Future Makers 4 Sustainability a Maker Faire sarà quella di far incontrare i costruttori di futuro di oggi per dare speranza e strumenti a quelli di domani.

Time4child è una cooperativa sociale che si impegna a fare la differenza nella vita delle nuove generazioni, aiutandole a dare un senso al loro presente e a immaginare il loro futuro. Lo fa attraverso attività innovative e formative per genitori e insegnanti, finalizzate alla costruzione di un futuro fatto di diritti sociali, economici e ambientali e attraverso l’incontro diretto tra i giovani e le persone che hanno una storia da raccontare e una finestra da aprire sul mondo.

“Una società sostenibile è fatta di tanti ingredienti: inclusione, tecnologia, salute, ricerca, diritti ambiente ed energia pulita. L’educazione, la consapevolezza, lo scambio tra generazioni sono i fili rossi che li uniscono e li fanno interagire. Questo spazio sarà un luogo che vuole trasmettere un nuovo concetto di sostenibilità: da quella ambientale, a quella sociale, fino ai corretti stili di vita e ad un giusto approccio culturale. In questa logica tutti questi elementi sono fondamentali per immaginare il futuro. Non ci può essere un domani senza la tutela dei diritti del mondo e delle persone e altrettanto non ci può essere un mondo sostenibile senza innovazione e tecnologia” spiega Raffaella Fonda, direttrice di Time4child nonché collettore dei sei enti presenti all’evento.

I sei laboratori che si alterneranno durante Future Makers 4 Sustainability affronteranno una serie di importanti tematiche: ENEA presenterà tre laboratori dedicati al riutilizzo della Posidonia oceanica per creare comodi "cuscinoni" biocompatibili e al gioco educativo sulla comprensione delle correnti oceaniche e del cambiamento climatico.

Il World Food Programme proporrà un gioco a quiz educativo, Freerice, che non solo stimola l'intelletto ma contribuisce anche a sostenere il WFP nella sua lotta contro l'insicurezza alimentare. Il CNR - Istituto di Cristallografia guiderà i partecipanti alla scoperta del ruolo del DNA nella biodiversità. Arci Solidarietà offrirà l'opportunità di esplorare l'identità personale attraverso l'espressione artistica. Sea Shepherd Italia condurrà laboratori dedicati ai nodi marinari, alla vita delle tartarughe e alla rimozione dell'attrezzature da pesca illegali. Infine, l'Istituto Jane Goodall Italia coinvolgerà i partecipanti attraverso videogiochi incentrati sulla sostenibilità e sulla campagna di raccolta dei cellulari dismessi.

Maker Faire Rome è l'evento europeo che facilita e racconta l’innovazione in modo semplice ed accessibile, connettendo le imprese, il mondo accademico, le persone e le idee. È una manifestazione fieristica dove esperti del settore, maker e innovatori si incontrano per condividere i loro progetti con il grande pubblico.