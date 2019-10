Maker faire 2019, esplorare l'universo sfiorando le mappe con le dita: i non vedenti sbarcano nello spazio

Strumenti tattili adattati per non vedenti e ipovedenti, ma anche telescopi accessibili a chi è sulla sedia a rotelle. Al Maker Faire 2019 il cielo e le stelle sono a disposizione di tutti, grazie a mappamondi intorno alla cui circonferenza si trovano scritte in braille e telescopi modificati e abbassati.

«Abbiamo pensato che ideando questi oggetti - spiega Andrea Alimenti, presidente dell’Associazione Pontina di Astronomia, in delegazione dell’Unione Astrofili italiani - chi è sulla sedia a rotelle più guardare le stelle e mettere l’occhio al telescopio senza sporgersi e arrampicarsi mentre chi non vede può lasciar viaggiare l'immaginazione. La fantasia è di tutti».

