Il campione del mondo di aeroplani di carta al Maker Faire 2019: un suo velivolo ha percorso 75 metri

Tra invenzioni, prototipi e idee creative al Maker Faire 2019 Padiglione 7 c’è anche l’uomo capace di battere ogni record mondiale di distanza percorsa con un aeroplanino di carta. Si tratta di John Collins, meglio noto come "The Paper Airplane Guy": John mostra i disegni dei suoi aeroplani più famosi e dei tutorial per far vivere a tutti l’emozione di creare e far volare di un aeroplanino . The Paper Airplane Guy è in grado di far "decollare", piroettare, virare e atterrare le sue creazioni. Nel 2012 un suo velivolo ha percorso più di 75 metri e da allora nessuno, lui compreso, è riuscito a battere questo record: nemmeno un quarter back professionista canadese, nonostante il braccione, ha impresso abbastanza velocità a uno dei modelli costruiti dallo stesso Collins per superarsi. Questi tentativi, altamente spettacolari, vengo allestiti in grandi impianti sportivi al coperto.

Davanti al suo stand al padiglione 7 sempre tutto esaurito, come ben presto sono finite le copie del libro che racconta la sua epopea, fra le piu conosciute negli Usa e in Canada, e che insegna a realizzare gli aeroplanini che lui lancia, tiene in volo e fa atterrare come un mago anche si tratta solo di aerodinamica senza alcuna magia.



