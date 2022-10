Maker Faire Rome 2022 parte con la Opening Conference

Mancano ormai solo poche ore all’apertura della Maker Faire Rome, la più grande fiera di innovazione e creatività in Europa promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma presso il Gazometro del quartiere Ostiense di Roma dall’8 al 10 ottobre.

Come da tradizione, a introdurre la kermesse - che giunge alla sua decima edizione - è una opening conference con ospiti alcune delle più importanti voci globali del settore dell’innovazione. Tema principale dell’evento di apertura quest’anno è stato “Commonground”, ovvero il ruolo dell’innovazione come “bene comune” pensato per tutti, a prescindere dall’industria di riferimento.

Su questi temi sono intervenuti speaker ed esperti internazionali di grande fama come Tony Fadell (Ceo & Founder di Futureshape, è il coinventore dell’i-pod insieme a Steve Jobs), Julya Stoyanovich (Assistant Professor della New York University), Johathan Menhuin (Ceo di Israel Innovation Institute), Kenneth Mikkelsen (Ceo & Founder di Future Shift), Matthias Mayer (Direttore Europa di Ifixit), Paolo Netti (Professore ordinario di Biomateriali e Ingegneria dei Tessuti all’Università Federico II di Napoli), Andrea Devincenzi (Atleta paraolimpico), Valentina Primo (Ceo & Founder della Startup Without Borders), Monica Spada (responsabile ricerca e innovazione tecnologica Eni).

Maker Faire Rome – the European edition si terrà dal 7 al 9 ottobre a Roma, negli spazi del Gazometro ostiense. I biglietti sono disponibili per la prevendita esclusivamente online sul sito www.makerfairerome.eu, al costo di 12 euro l’uno. Ma sarà possibile, sempre visitando il sito e dopo essersi registrati, seguire anche la diretta che coprirà in streaming le tre giornate della manifestazione. L’ingresso è in Via del Commercio 9-11, l’orario di apertura dalle 10.00 alle 18.00.