Secondo dati EUROSTAT, l’ufficio di rilevazione statistica dell’Unione europea, solo il 28% dei cittadini italiani nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni è in possesso del diploma di laurea contro il 41% della popolazione europea.



Con l’obiettivo di colmare questo divario, di contribuire alla valorizzazione delle giovani eccellenze e di partecipare al processo di avanzamento sociale e culturale del nostro Paese l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, con sede a Roma in via Cristoforo Colombo 200, basa il proprio sistema di determinazione delle rette sul merito e prevede borse di studio riservate ai dieci studenti più meritevoli per ciascuna annualità di ogni corso di laurea (top 10) sulla base dei risultati dell'anno precedente.



L’Ateneo emana bandi annuali per l’assegnazione di borse di studio destinate a diplomati, laureandi e laureati che abbiano raggiunto buoni risultati in ambito scolastico e universitario e che abbiano parallelamente acquisito competenze trasversali, esprimendo con intraprendenza il proprio talento grazie a significative esperienze extrascolastiche, extracurricolari e di internazionalizzazione. I campi di attività esaminati ai fini della selezione per valutare il merito pregresso dei candidati sono: il volontariato, la sostenibilità ambientale, l’innovazione, la solidarietà, l’inclusione sociale, la partecipazione alla vita democratica, lo sport praticato a livello agonistico durante gli studi e l’arte nelle sue varie forme di espressione. Tutte le borse sono rinnovabili per gli anni successivi al primo a condizione che il merito negli studi universitari continui a essere accompagnato dall’impegno costante nelle attività extracurricolari sulla base delle quali è avvenuta la selezione. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2024. Informazioni di dettaglio su come accedere alle borse al seguente link.



L’offerta formativa è aggiornata di anno in anno perché sia sempre aderente alle esigenze del mondo delle imprese e delle istituzioni, nonché alle legittime aspettative dei giovani in procinto di intraprendere gli studi universitari.



Sono attivi presso la UNINT percorsi di eccellenza, che permettono a un numero limitato di studenti particolarmente meritevoli, selezionati sulla base dei risultati negli studi attraverso un apposito bando emanato annualmente, di accedere gratuitamente a un percorso di formazione integrativo rispetto a quello previsto dal piano di studi e di ottenere, unitamente al titolo di laurea, un’attestazione aggiuntiva che viene registrata nella certificazione di carriera.





L’Ateneo aprirà le sue porte il prossimo 9 aprile per presentare, in presenza e in diretta streaming, i corsi di laurea triennale a.a. 2024/2025:



- Lingue per l’interpretariato e la traduzione (L-12)* (Trilingue, Mediazione linguistica e culturale per la gestione dei flussi migratori, Mediazione linguistica per i media e la comunicazione digitale)*, che fornisce una solida formazione linguistica e un’adeguata preparazione sulle culture dei Paesi le cui lingue sono oggetto di studio. La classifica Censis delle lauree triennali nel settore linguistico 2023/2024 colloca il corso di laurea triennale L-12 in Lingue per l’interpretariato e la traduzione UNINT al secondo posto in Italia tra le università non statali. L’articolazione del Corso consente di definire il piano di studi scegliendo tra un indirizzo Trilingue e due indirizzi bilingui: Mediazione linguistica e culturale per la gestione dei flussi migratori e Mediazione linguistica per i media e la comunicazione digitale. Il Dipartimento che eroga il Corso è fra i quattro membri italiani della CIUTI (Conférence Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes);



- Green management e sostenibilità (L-18)*, che risponde alla crescente domanda di “green jobs” e all’evoluzione normativa che richiede oggi alle aziende di essere conformi ai requisiti di tutela ambientale e di rendicontazione sociale (es. standard per la sostenibilità ESRS – EFRAG 2022). Nel corso di laurea sono oggetto di approfondimento i concetti relativi alla sostenibilità aziendale, i fattori ESG (Environmental, Social & Governance), la normativa riguardante la tutela ambientale e sono esaminati i più recenti modelli economici e gestionali che sono alla base delle cosiddette “green practices”, quali l’economia circolare, l’innovazione sostenibile, la comunicazione sociale e la finanza etica e sostenibile;



- Scienze politiche, cybersecurity e criminalità (L-36)*, progettato sulla base quadro europeo delle competenze di cybersecurity dell’ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza), dove, anche a supporto delle università, si delinea quanto necessario in ambito europeo per rafforzare la cybersecurity nell’UE. In particolar modo il corso forma il cyber legal, policy and compliance officer, ossia quella figura in grado di valutare la conformità delle soluzioni di sicurezza, esistenti o in fase di realizzazione, rispetto agli standard esistenti e alle normative in vigore.



Cinque i corsi di laurea magistrale che saranno presentati in presenza e in streaming il prossimo 9 maggio e cui sarà possibile iscriversi per l’a.a. 2024/2025: Lingue per la didattica innovativa e l’interculturalità (LM-37), Psicologia dei processi di apprendimento e di inclusione (LM-51)** , Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52), Economia e management internazionale (LM-77) e Interpretariato e traduzione (LM-94).



Il corso di laurea magistrale in Lingue per la didattica innovativa e l’interculturalità (LM-37) ha l’obiettivo di formare professionisti nell’ambito delle lingue e delle letterature straniere in grado di esprimere le proprie competenze in molteplici direzioni: insegnamento delle lingue straniere o dell’italiano come lingua seconda, traduzione e consulenza linguistica in ambito editoriale e giornalistico, sviluppo linguistico in campo turistico. Il percorso formativo viene erogato in modalità prevalentemente a distanza per agevolare studenti-lavoratori e per personalizzare l’approccio alla didattica.



Il corso di laurea magistrale in Psicologia dei processi di apprendimento e di inclusione (LM-51)** forma laureati abilitati alla professione di psicologo (come disciplinato dal D.M. 654 del 5 Luglio 2022) in possesso di solide conoscenze e competenze rispetto ai principali fondamenti teorici e metodologici della psicologia, con particolare riferimento al settore della psicologia scolastica, oltre che ai fondamenti della ricerca, nel quadro della formazione di secondo livello individuata come standard anche dal sistema di certificazione europeo (Europsy).



Il corso di laurea magistrale in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52), che grazie agli insegnamenti relativi alla cybersicurezza, fornisce una formazione appropriata finalizzata a preparare profili dotati, sia per il comparto pubblico che privato, di competenze nella messa in sicurezza dei sistemi e nello sviluppo di piani in risposta alle minacce contro dispositivi. La costruzione di questo profilo è sostenuta da una conoscenza delle normative nazionali e unionali nell’ambito della cybersecurity e delle infrastrutture critiche e dei sistemi informativi. Oggetto di analisi e di approfondimento saranno altresì i diversi fenomeni sociologici e demografici che possono generare instabilità a livello globale e l’identificazione delle più efficaci forme di prevenzione, di investigazione e di contrasto disponibili, tra cui la cooperazione investigativa e giudiziaria a livello internazionale e l’utilizzo delle più avanzate tecniche di indagine.



Il corso di laurea magistrale in Economia e management internazionale (LM-77) si caratterizza per la possibilità di scegliere tra tre ambiti di specializzazione connessi ai settori di alta gamma del made in Italy, al marketing e all’export digitale e alla gestione delle imprese multinazionali e delle organizzazioni internazionali di carattere economico. Al momento dell’immatricolazione, gli studenti possono scegliere uno dei seguenti indirizzi:



- Lusso, made in Italy e sostenibilità, che forma laureati in grado di inserirsi all’interno del management di imprese operanti nei principali segmenti del lusso e del made in Italy, fornendo competenze legate all’analisi dei trend evolutivi del settore, alla gestione di brand e di prodotti di alta gamma e alla definizione di strategie di internazionalizzazione nel rispetto dell’evoluzione normativa e socio-economica del principio di sviluppo sostenibile;



- Marketing ed export digitale, che forma laureati specializzati nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie di marketing e di vendita basate sull’utilizzo dei canali digitali, con particolare attenzione allo sviluppo dell’e-commerce per l’accesso e per il presidio dei mercati esteri;



- International Relations, Global Management and Economic Diplomacy (interamente in inglese), che forma professionisti con una qualificata competenza manageriale nel campo delle relazioni internazionali e, in particolare, nella gestione di organizzazioni governative e non governative e istituzioni nazionali e internazionali operanti nel mondo della cooperazione e dello sviluppo economico.



Il corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione (LM-94) è strutturato per fornire competenze avanzate in interpretazione di conferenza e di trattativa e in traduzione specializzata, consente di definire il piano di studi scegliendo tra due indirizzi, Traduzione e Interpretazione o di optare per un indirizzo misto, che potrà essere anche monolingue. Grazie a partenariati consolidati con istituzioni europee, i laureati hanno la possibilità di misurarsi con realtà professionali di prestigio. Per i suoi riconosciuti requisiti di qualità è parte della rete EMT (European Master’s in Translation) promossa dalla Commissione europea ed è fra i quattro membri italiani della CIUTI (Conférence Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes).



UNINT eroga le lezioni di tutti dei corsi di laurea triennale e magistrale in presenza e in diretta streaming e, al fine di anticipare il contatto con il mondo del lavoro, le nuove matricole ricevono un visore META per accedere a laboratori di realtà virtuale e aumentata e allenarsi alle professioni. Le lezioni frontali sono di frequente alternate a testimonianze e seminari tenuti da esponenti del mondo delle aziende e delle istituzioni.



È possibile trascorrere un soggiorno all’estero a fini di studio o tirocinio grazie alla rete di oltre 100 accordi internazionali stipulati con università europee ed extraeuropee. L’Ateneo ha inoltre attive oltre 700 convenzioni per lo svolgimento di tirocini presso enti del settore pubblico e privato in Italia e all’estero.



Nell’ultimo rapporto Almalaurea (2023) gli studenti e le studentesse UNINT manifestano un grado di soddisfazione pari all’89,2% per l’esperienza universitaria nel suo complesso e pari al 91,4% per il rapporto con il corpo docente; il 76,9% dei laureati magistrali ha svolto un tirocinio e il 35,8% dei laureati magistrali ha svolto un'esperienza di studio all'estero riconosciuti dal proprio corso di studi (triennale o magistrale). 3 mesi e 3 giorni è il tempo che i nostri laureati magistrali impiegano in media per trovare lavoro dall’inizio della ricerca. Dati che dimostrano la centralità dello studente e la massima attenzione che questo Ateneo presta alle sue aspettative e alla qualità della sua vita universitaria con un rapporto che vede la presenza di un docente ogni cinque studenti in media.



Oltre alle presentazioni dei corsi di laurea (prossime date utili: 9 aprile per i corsi di laurea triennale e 9 maggio per i corsi di laurea magistrale), sarà possibile partecipare agli open day per una full immersion nella vita universitaria.



* iter di approvazione delle modifiche in corso

** procedura per l’accreditamento in corso