Salvini paparazzato in boxer a Ischia: dopo la canotta di Bossi, le mutande di Matteo

In principio fu la canotta del senatur Umberto Bossi, sfoggiata su una spiaggia della Sardegna nel 1994, e più volte indossata in luoghi pubblici, diventata vero e proprio simbolo del "leghismo". Ventitrè anni dopo tutto è cambiato, leader compreso, ma non il look da maschio della Lega.

Così direttamente da Ischia arrivano le foto di Matteo Salvini, affacciato su un balcone mentre fuma una sigaretta e sfoggia un boxer nero attillato. Le foto sono pubblicate sul settimanale "Diva e Donna".



Il leader della Lega si è rilassato con la compagna Elisa Isoardi ed è apparso come non si era mai visto prima, in totale libertà con indosso solo un indumento intimo. E dopo le foto pubblicate dalla Isoardi mentre stira una camicia, il web scherza:

«A Salvini gli sono rimaste solo le mutande».