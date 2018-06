Luigi Favoloso e la dedica a Nina Moric: «Se c'è una storia che non può finire, è la nostra». E lei risponde così

di Emiliana Costa

Nella casa delne avrebbe combinate di tutti i colori. Un flirt platonico con Patrizia e un presunto bacio (mai confermato) con Mariana. Ma adesso l'ex gieffino campano pare tornato sui suoi passi e su Instagram lascia una dedica mozzafiato all'(ex?) fidanzata«Credo nel destino e incontrarti in una grande città come Milano dovrebbe essere considerato un caso, ma non è questa la situazione, non è un caso se scegliamo gli stessi posti, perché a noi piacciono le stesse cose. Potremmo ignorarci, potremmo fingere di non conoscerci, ma non saremmo noi, non saremmo ciò che siamo stati per 4 anni. Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che». Queste sono le romantiche parole che Luigi usa per Nina.La dedica non avrebbe lasciato indifferente la modella croata che commenta il post così: «A volte ci vuole una delusione per imparare che la vita non è fatta solo di gioia, ma piuttosto di». Insomma,fatta tra i due ex "piccioncini"? Staremo a vedere.