Grande Fratello, grave lutto per Alessia Prete: «Sono distrutta»

di Ida Di Grazia

, seconda classificata delcondotto daè letteralmente a pezzi. La fidanzata diconosciuto all'interno della casa, ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo instagram una foto in bianco e nero con un suo caro amico da poco scomparso. Un lutto che, come ha scritto «l'ha distrutta».LEGGI ANCHE Gf, Alessia e Matteo sempre più uniti: «Passione alle stelle sotto le lenzuola»​ L'ex gieffina ha affidato ai social tutto il suo dolore per la perdita di un amico di infanzia.«Il mio cuore si è svegliato di ghiaccio questa mattina - si legge - È difficile per me guardare persino la nostra foto. Solo il pensiero che ventitré anni fa, Mamma Stefy e Mamma Carmen insieme aspettavano due piccoli cuccioli, mi tremano le mani. Indelebile è il ricordo della mia infanzia passata con te. Sei stato un grande compagno di giochi. E nonostante siamo tanto giovani, per me eri già un grande uomo. Non ti sei mai arreso alle avversità e anzi, da persona responsabile sei andato a vivere da solo, con tanti sacrifici riuscivi a conciliare lavoro e scuola. Questo è quello che reputo un vero Uomo, chi sulle proprie spalle porta i pezzi per costruire un puzzle chiamato Sogno. Non potevi che essere un esempio per tutti noi».Poi conclude: «Ho l’ultimo messaggio che dice: “appena torno ci vediamo...” ..non doveva andar così.. 😞 sono distrutta. ..Ale sei un’anima pura...»