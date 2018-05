La felicità perduta delle mamme italiane

di Maria Latella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Negli anni 60 dell'Italia che, con ingenuità, esplorava le nuove occasioni di festa inventate dal neo consumismo, la Festa della mamma era una data festosa davvero. Per giorni si confabulava in tono cospiratorio con padri e fratelli, perché il regalo doveva essere una sorpresa, e lo era davvero: in quell'Italia lì, le mamme rivendicavano niente e si aspettavano poco. Era una vera festa, la festa della mamma perché, negli anni del boom economico, l'essere mamma era associato alla felicità. Proprio...