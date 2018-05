Hugh Grant si sposa a 57 anni, nozze a fine maggio per lo scapolo d'oro d'Inghilterra

Hugh Grant, da sex symbol a papà: pancetta in vista al mare col figlio

Lo scapolo d'oro dfinalmente siè pronto a convolare a giuste nozze, acon la fidanzata svedesedi 39 anni, proprio entro la fine del mese. Grant, da sempre molto attento a tutelare la sua vita privata, non ha fatto emergere nulla, ma è stato tradito dalle pubblicazioni presso l'ufficio del registro di Kensington e Chelsea.La star, che ha tre figli con Anna e due con l'ex fiamma Tinglan Hong, è da tempo considerato uno scapolo incallito, tanto che alcuni amici avrebbero dichiarato di non aver mai pensato di poter andare a un suo matrimonio. Secondo quanto riporta il Sun , l'attore è stato legato sentimentalmente a diverse colleghe, tra cui Martine McCutcheon e Drew Barrymore. Da sempre si definiva un "vecchio triste e solitario", ma Anna sarebbe stata capace di fargli cambiare idea.Grant ha incontrato la direttrice di vendita al dettaglio Anna in un bar di Londra sei anni fa, e da allora sembra finalmente essersi calmato. Con lei ha fatto tre figli e la nuova paternità lo ha cambiato molto, facendogli prendere quindi la decisione di porre fine alle scorribande da scapolo d'oro del Regno Unito.