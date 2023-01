The Gentlemen, stasera in tv (giovedì 12 gennaio) su Rai2 il film con Matthew McConaughey e Hugh Grant: trama e cast

The Gentlemen, stasera in tv 12 gennaio su Rai2 alle 21.20 il film d'azione e commedia del 2020 diretto da Guy Ritchie con Matthew McConaughey e Hugh Grant.

The Gentlemen, stasera in tv: la trama

La trama - L'investigatore privato Fletcher s'intrufola nella casa del gangster Raymond Smith per raccontargli come il cliente che l'ha assoldato, il re dei tabloid Big Dave, abbia voluto vendicarsi del suo capo, il più importante trafficante di droga d'Inghilterra, l'americano Mickey Pearson. Mickey Pearson, il re della marijuana di Londra, decide di ritirarsi dal crimine. Americano, Pearson ha scoperto la sua vera vocazione da trafficante di droga quando era solo uno studenteFletcher riferisce di come Pearson abbia offerto il suo regno al miliardario Matthew Berger, desideroso di mollare tutto e ritirarsi con la moglie e socia in affari Rosalind. Raymond in realtà conosce perfettamente la storia e sa che Fletcher è venuto per ricattarlo con le prove di un omicidio tenuto nascosto. Ma è solo l'inizio di una serie di tradimenti e rivelazioni che coinvolgono anche un trafficante cinese, un miliardario russo ex spia del KGB e lo strambo gangster di quartiere Coach, a capo di una band di rapper e lottatori.

Il cast

Il cast - Matthew McConaughey è Michael Pearson, Charlie Hunnam è Ray, Michelle Dockery è Rosalind Pearson, Jeremy Strong è Matthew, Lyne Renée è Jackie, Colin Farrell è il Coach, Henry Golding è Dry Eye, Tom Wu è Lord George, Chidi Ajufo è Bunny, Hugh Grant è Fletcher, Simon R. Barker è Frazier (come Simon Barker), Eddie Marsan è Big Dave, Jason Wong è Phuc, John Dagleish è Hammy, Jordan Long è Barman, Lily Frazer è Lisa the Mechanic, Gershwyn Eustache Jnr è Roger, Samuel West è Lord Pressfield